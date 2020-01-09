Сергей Лавров перенес визит в Узбекистан на несколько дней

Ранее анонсировалось, что глава российского внешнеполитического ведомства прибудет в столицу республики 12 января.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ташкент и Москва договорились о переносе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан на 15-16 января, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит с визитом Узбекистан 12-13 января , у него была запланирована встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

По данным МИД РУз, 9 января министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров поговорили по телефону. Стороны обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и международной повестки.

"В связи с некоторыми изменениями в графике международных мероприятий достигнута договоренность о переносе даты официального визита главы МИД России в Ташкент с 12-13 января на 15-16 января", — говорится в публикации на сайте МИД РУз.

Основные моменты ранее согласованной программы пребывания Лаврова в Узбекистане останутся без изменений.