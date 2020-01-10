Дильёр Хакимов вручил верительные грамоты генсеку НАТО

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений между Республикой Узбекистан и НАТО.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Глава миссии Узбекистана при НАТО Дильёр Хакимов 9 января в Брюсселе вручил верительные грамоты генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу, сообщает МИД РУз.

"Глава организации высоко оценил проводимые под руководством президента Шавката Мирзиёева кардинальные реформы и изменения, позволяющие максимально раскрыть огромный потенциал Узбекистана и выводящие страну на новый этап исторического развития", - говорится в сообщении.

Также в ходе беседы обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений между Узбекистаном и НАТО, в частности, в сфере военного образование, усилия международного сообщества по обеспечению стабильности и безопасности в Афганистане.

Йенс Столтенберг особо отметил развитие регионального сотрудничества в Центральной Азии и приветствовал роль республики в вопросах урегулирование афганского конфликта.