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Дильёр Хакимов вручил верительные грамоты генсеку НАТО

Дильёр Хакимов вручил верительные грамоты генсеку НАТО

МИД
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200110/13183762/Dilr-Khakimov-vruchil-veritelnye-gramoty-genseku-NATO.html

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений между Республикой Узбекистан и НАТО.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Глава миссии Узбекистана при НАТО Дильёр Хакимов 9 января в Брюсселе вручил верительные грамоты генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу, сообщает МИД РУз.

"Глава организации высоко оценил проводимые под руководством президента Шавката Мирзиёева кардинальные реформы и изменения, позволяющие максимально раскрыть огромный потенциал Узбекистана и выводящие страну на новый этап исторического развития", - говорится в сообщении.

Также в ходе беседы обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений между Узбекистаном и НАТО, в частности, в сфере военного образование, усилия международного сообщества по обеспечению стабильности и безопасности в Афганистане.

Йенс Столтенберг особо отметил развитие регионального сотрудничества в Центральной Азии и приветствовал роль республики в вопросах урегулирование афганского конфликта.

Теги:
верительные грамоты, политика, Брюссель, Брюссель, Узбекистан, Узбекистан, НАТО



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