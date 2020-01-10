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Свеча в руке

Замглавы МИД сделал запись в книге соболезнований в память о погибших в Иране

Robyn Beck / AFP
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200110/13191813/Zamglavy-MID-sdelal-zapis-v-knige-soboleznovaniy-v-pamyat-o-pogibshikh-v-Irane.html

Подобные книги были открыты во многих посольствах Ирана: в Москве, в Минске, и в других столицах постсоветского пространства. Слова соболезнования пишут как политики, так и простые граждане.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Заместитель главы МИД Узбекистана Дилшод Ахатов посетил посольство Украины в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД.

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Дипломат почтил память погибших в авиакатастрофе над Ираном и сделал запись Книгу соболезнований, которую ранее открыли в посольстве.

Слова соболезнования пишут по всему миру в связи с крушением украинского самолета над Тегераном, в результате которого погибли 177 человек.

Также слова поддержки иранскому народу выражают в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате атаки американских военных в ночь на 3 января в Багдаде.

Теги:
книга, соболезнования, посольство, Иран, Узбекистан



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