Замглавы МИД сделал запись в книге соболезнований в память о погибших в Иране

Подобные книги были открыты во многих посольствах Ирана: в Москве, в Минске, и в других столицах постсоветского пространства. Слова соболезнования пишут как политики, так и простые граждане.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Заместитель главы МИД Узбекистана Дилшод Ахатов посетил посольство Украины в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД.

Дипломат почтил память погибших в авиакатастрофе над Ираном и сделал запись Книгу соболезнований, которую ранее открыли в посольстве.

Слова соболезнования пишут по всему миру в связи с крушением украинского самолета над Тегераном, в результате которого погибли 177 человек.

Также слова поддержки иранскому народу выражают в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате атаки американских военных в ночь на 3 января в Багдаде.