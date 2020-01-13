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Флаг Омана

Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования правящей в Омане семье

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200113/13210718/Glava-MID-Uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-pravyaschey-v-Omane-seme.html

Возглавлявший Оман на протяжении полувека султан Кабус бин Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выразил соболезнования правящей в Омане семье в связи с кончиной султана Кабуса бин Саида, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Камилов в понедельник, 13 января, посетил посольство султаната Оман в Ташкенте и оставил запись в книге соболезнований, открытой в диппредставительстве этого государства.

Новым султаном Омана назначен экс-министр Хейсам бен Тарик бен Теймур Аль Саид
© REUTERS / Tariq Alali
Новый султан Омана пообещал не менять внешнюю политику страны
Ранее телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины главы государства направил в Оман президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кабус бин Саид скончался 10 января в возрасте 79 лет после тяжелой болезни. Страну возглавил его 66-летний брат Хейсам бен Тарик Аль Саид. В своем первом заявлении новый султан заявил, что намерен продолжить курс предшественника как во внутренних делах, так и во внешней политике Омана.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Оман



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