Назначен председатель Совета министров Каракалпакстана

Тринадцатого января 2020 года состоялось первое после выборов заседание сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Узбекистане избран председатель Жогаргы Кенеса и назначен председатель Совета министров Республики Каракалпакстан, сообщается на официальном сайте.

"13 января 2020 года состоялось первое после выборов заседание сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении.

На нем, в соответствии со статьей 80 Конституции, по согласованию с президентом Узбекистана, был избран председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Ерниязов Муса Тажетдинович.

Председателем Совета министров Республики Каракалпакстан был назначен Сариев Кахраман Раматуллаевич.

Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента >>

Напомним, вчера Ташкентский городской Совет народных депутатов единогласно утвердил решение о назначении Джахонгира Артыкходжаева хокимимом столицы.

Все участники сессии единогласно проголосовали за кандидатуру действующего хокима.