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Назначен председатель Совета министров Каракалпакстана

Назначен председатель Совета министров Каракалпакстана

УзА
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200114/13211118/Naznachen-predsedatel-Soveta-Ministrov-Karakalpakstana.html

Тринадцатого января 2020 года состоялось первое после выборов заседание сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Узбекистане избран председатель Жогаргы Кенеса и назначен председатель Совета министров Республики Каракалпакстан, сообщается на официальном сайте.

"13 января 2020 года состоялось первое после выборов заседание сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении.

На нем, в соответствии со статьей 80 Конституции, по согласованию с президентом Узбекистана, был избран председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Ерниязов Муса Тажетдинович.

Председателем Совета министров Республики Каракалпакстан был назначен Сариев Кахраман Раматуллаевич.

Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента >>

Напомним, вчера Ташкентский городской Совет народных депутатов единогласно утвердил решение о назначении Джахонгира Артыкходжаева хокимимом столицы.

Все участники сессии единогласно проголосовали за кандидатуру действующего хокима.

Теги:
назначения, назначение, политика, Политик, Узбекистан, Узбекистан, Каракалпакстан



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