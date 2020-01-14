Назначен председатель Совета министров Каракалпакстана

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Узбекистане избран председатель Жогаргы Кенеса и назначен председатель Совета министров Республики Каракалпакстан, сообщается на официальном сайте.
"13 января 2020 года состоялось первое после выборов заседание сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении.
На нем, в соответствии со статьей 80 Конституции, по согласованию с президентом Узбекистана, был избран председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Ерниязов Муса Тажетдинович.
Председателем Совета министров Республики Каракалпакстан был назначен Сариев Кахраман Раматуллаевич.
Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента >>
Напомним, вчера Ташкентский городской Совет народных депутатов единогласно утвердил решение о назначении Джахонгира Артыкходжаева хокимимом столицы.
Все участники сессии единогласно проголосовали за кандидатуру действующего хокима.