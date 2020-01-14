15:39 14 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Королевская галерея Маурицхейс в Гааге

Министр сельского хозяйства Узбекистана посетит Нидерланды

© Sputnik / Юрий Сомов
Политика
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1321/23/13212320.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200114/13212172/Ministr-selskogo-khozyaystva-Uzbekistana-posetit-Niderlandy.html

В программе визита — посещение Вагенингенского университета, переговоры с руководством вуза, ознакомление с его научными и учебными подразделениями. 

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Глава Министерства сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев 19-21 января посетит Нидерланды, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Узбекская делегация отправится в Вагенингенский университет, где проведет переговоры с руководством вуза, а также ознакомится с его научными и учебными подразделениями. 

Кроме того, представители Узбекистана презентуют потенциал сельскохозяйственного сектора своей страны на семинаре в международном пресс-центре Newsport в Гааге. Мероприятие организует диппредставительство РУз.

Напомним, с 1 января 2020 года в Нидерландах официально прекратили обозначать государство названием "Голландия". Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны.

Как отметили в Совете Нидерландов по туризму, этот шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом.

Теги:
Министерство сельского и водного хозяйства, Жамшид Ходжаев, Узбекистан, политика, Нидерланды



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Война, вулканы и вода: самые экстремальные свадьбы - фотолента
Женщины поздравили мужчин с Днем защитников Родины
Что пожелали женщины мужчинам в канун Дня защитников Родины — видео
Индекс плова по регионам Узбекистана
Индекс плова – цена за порцию в регионах Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться