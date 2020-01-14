Министр сельского хозяйства Узбекистана посетит Нидерланды

В программе визита — посещение Вагенингенского университета, переговоры с руководством вуза, ознакомление с его научными и учебными подразделениями.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Глава Министерства сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев 19-21 января посетит Нидерланды, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Узбекская делегация отправится в Вагенингенский университет, где проведет переговоры с руководством вуза, а также ознакомится с его научными и учебными подразделениями.

Кроме того, представители Узбекистана презентуют потенциал сельскохозяйственного сектора своей страны на семинаре в международном пресс-центре Newsport в Гааге. Мероприятие организует диппредставительство РУз.

Напомним, с 1 января 2020 года в Нидерландах официально прекратили обозначать государство названием "Голландия". Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны.

Как отметили в Совете Нидерландов по туризму, этот шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом.