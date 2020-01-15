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Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200115/13223751/Putin-predlozhil-uzhestochit-trebovaniya-k-kandidatam-v-prezidenty.html

Владимир Путин 15 января в 16-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. Выступление прошло в Центральном выставочном зале "Манеж".

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

Люди, претендующие на пост главы государства, должны проживать в России не менее 25 лет, подчеркнул Путин. Кроме того, у них не должно быть гражданства другого государства, в том числе в прошлом.

Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию РФ
© Sputnik / Владимир Астапкович
Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию РФ

Также президент призвал доверить Государственной думе РФ утверждение кандидатуры премьера и министров. При этом глава государства должен сохранить право отстранять их.

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Теги:
президент РФ, Президент, политика, Россия, Владимир Путин



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