Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.
Люди, претендующие на пост главы государства, должны проживать в России не менее 25 лет, подчеркнул Путин. Кроме того, у них не должно быть гражданства другого государства, в том числе в прошлом.
Также президент призвал доверить Государственной думе РФ утверждение кандидатуры премьера и министров. При этом глава государства должен сохранить право отстранять их.
Послание президента Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.