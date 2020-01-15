МИД Узбекистана и Чехии: курс на расширение партнерства

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Индии с рабочим визитом, встретился с министром иностранных дел Чешской Республики Томашом Петршичеком, сообщает пресс-служба МИДа.

МИД Узбекистана Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Индии с рабочим визитом, встретился с Министром иностранных дел Чешской Республики Томашом Петршичеком

В рамках беседы особое внимание уделено практическим аспектам подготовки к планируемому саммиту на высшем уровне.

Стороны также рассмотрели эффективные механизмы дальнейшего расширения партнерства в рамках международных организаций.

Напомним, накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-индийского сотрудничества, будущие совместные мероприятия и встречи на высшем и других уровнях. Особое внимание было уделено перспективам укрепления культурно-гуманитарных связей прежде всего в сферах образования и науки.