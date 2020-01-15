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МИД Узбекистана и Чехии: курс на расширение партнерства

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200115/13225783/MID-Uzbekistana-i-Chekhii-kurs-na-rasshirenie-partnerstva.html

Стороны рассмотрели эффективные механизмы дальнейшего расширения партнерства в рамках международных организаций.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Индии с рабочим визитом, встретился с министром иностранных дел Чешской Республики Томашом Петршичеком, сообщает пресс-служба МИДа.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Индии с рабочим визитом, встретился с Министром иностранных дел Чешской Республики Томашом Петршичеком
МИД Узбекистана
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Индии с рабочим визитом, встретился с Министром иностранных дел Чешской Республики Томашом Петршичеком

В рамках беседы особое внимание уделено практическим аспектам подготовки к планируемому саммиту на высшем уровне.

Стороны также рассмотрели эффективные механизмы дальнейшего расширения партнерства в рамках международных организаций.

Напомним, накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. 

Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-индийского сотрудничества, будущие совместные мероприятия и встречи на высшем и других уровнях. Особое внимание было уделено перспективам укрепления культурно-гуманитарных связей прежде всего в сферах образования и науки.

 

Теги:
Чехия, Абдулазиз Камилов, Встреча, министр, Индия, МИД Узбекистана



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