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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте. Справа - министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

Страны ЕС пытаются пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала — Лавров

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (12)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13232821/Strany-ES-pytayutsyaperesmotret-resheniya-Nyurnbergskogo-tribunala--Lavrov.html

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами Ташкентского филиала МГИМО МИД РФ отметил: недопустимо пытаться ревизовать решения Нюрнбергского трибунала.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Страны Евросоюза пытаются пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, с этой опасной тенденцией нужно бороться, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, недопустимо пытаться ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. Такие попытки мы сейчас наблюдаем достаточно активные в целом ряде стран. К сожалению, стран Евросоюза, которые постоянно презентуют себя как образец демократии. Тенденция очень опасная, и с ней надо бороться, надо ей противодействовать", — заявил Лавров, выступая перед студентами Ташкентского филиала МГИМО.

Нюрнбергский процесс — судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции.

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Сейм Польши ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Ее авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".

И. о. главы Министерства иностранных дел РФ прибыл с официальным визитом в Узбекистан вечером 15 января. Он уже провел переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, а также был принят главой республики Шавкатом Мирзиёевым.

Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (12)
Теги:
Европа, Нюрнбергский процесс, Евросоюз, политика, Россия, Сергей Лавров



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