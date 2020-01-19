Путин пообещал "заткнуть поганый рот" тем, кто переписывает историю

Российский лидер заявил, что РФ не позволит даже пытаться "представить историю в совершенно дурном свете".

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", — сказал Путин.

В качестве примера глава государства сослался на действия Израиля, который ни на секунду не позволяет миру забыть о жертвах Холокоста — геноцида евреев. Он напомнил, что в ближайшие дни поедет с визитом в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

"Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул: еврейские общественные организации и руководство Израиля очень правильно делают, не давая миру забыть о жертвах Холокоста.

"Кстати, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое — евреев Советского Союза. А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", — добавил Путин, отметив, что из всех потерь СССР в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию.

В связи с этим глава государства сообщил, что будет создан центр архивных документов.

"И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы", — заявил президент.

По его словам, данный сайт и центр будут доступны для всего мира.

"И мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было", — повторил российский президент.