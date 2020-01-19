Путин пообещал "заткнуть поганый рот" тем, кто переписывает историю

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.
"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", — сказал Путин.
"Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул: еврейские общественные организации и руководство Израиля очень правильно делают, не давая миру забыть о жертвах Холокоста.
В связи с этим глава государства сообщил, что будет создан центр архивных документов.
"И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы", — заявил президент.
По его словам, данный сайт и центр будут доступны для всего мира.
"И мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было", — повторил российский президент.