Как в США поддержали реформы в Узбекистане

По мнению Конгресса США, президент Узбекистана получил признание за освобождение многочисленных политзаключенных, в том числе двух журналистов.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа выражает решительную поддержку усилиям Узбекистана по проведению реформ, говорится в сообщении МИД.

На днях исследовательская служба Конгресса США 15 января опубликовала доклад с оценками реформ в Узбекистане.

По информации в докладе, помощь США Узбекистану направлена на поддержку реформ в стране, содействие верховенству закона и дальнейшее экономическое развитие, в т.ч. диверсификация сельского хозяйства за счет использования американских технологий. Содействие также предназначено для улучшения пограничного контроля с целью обеспечения безопасности и региональной стабильности.

"Госдепартамент запросил $14,4 млн. для Узбекистана на 2020 финансовый год по сравнению с $10,6 млн. в 2017 финансовом году. Товарооборот между странами в 2017-2018 годах увеличился более чем вдвое (примерно с $150 млн. до $300 млн.)", - говорится в сообщении.

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что "существуют значительные возможности для укрепления торгово-экономических связей".

Касательно экономической либерализации в положительном ключе сообщается, что в Узбекистане проведены реформы, направленные на снижение роли государства в пользу частного сектора и привлечение крупных иностранных инвестиций. Правительство уделяет первоочередное внимание улучшению деловой среды в стране и оптимизации госуправления. Всемирный банк оценил "значительный прогресс" Узбекистана в проведении экономических реформ.

В докладе также приведены оценки ситуации с правами человека в Узбекистане: исследовательская служба Конгресса США считает, что президент Узбекистана получил признание за освобождение многочисленных политзаключенных, в том числе двух журналистов. СМИ и гражданское общество теперь могут действовать более свободно, в стране освещаются ранее запрещенные темы, такие как принудительный труд и коррупция, иностранные журналисты получили аккредитацию, стали доступны независимые новостные издания, социальные сети и веб-сайты, связанные с правами человека, которые ранее блокировались.

Затрагивая прошедшие в декабре 2019 года парламентские выборы в Узбекистане, авторы доклада со ссылкой на заключение международных наблюдателей подчеркивают, что роль парламента в жизнедеятельности страны значительно расширилась, выборы прошли в атмосфере беспрецедентной открытости и взаимодействия с избирателями, более половины новых депутатов были избраны впервые, число женщин в парламенте увеличилось до 48.

Программа реформ в Узбекистане вызывает интерес и поддержку со стороны Конгресса США, поскольку эти усилия улучшают ситуацию с правами человека в стране, открывают новые экономические возможности и позиционируют республику как партнера Соединенных Штатов в развитии регионального сотрудничества и безопасности. Восстановление отношений с соседями способствует улучшению региональной динамики и объединению Центральной Азии, что является приоритетом политики США.

Мирзиёев встретился с заместителем госсекретаря США >>

В заключение доклада также приводится заявление первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс о том, что "президент Шавкат Мирзиёев стремится, чтоб Узбекистан превратился в процветающее современное государство - пример для региона - с правительством, подотчетным своим гражданам и уважающим их права, с конструктивными отношениями со своими соседями и с открытой экономикой, которая приветствует и защищает иностранные инвестиции. Ни одна из этих реформ не будет легкой, но все они необходимы, и Соединенные Штаты решительно их поддерживают".