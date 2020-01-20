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Нурдинжон Исмаилов

Исмаилов вновь избран спикером Законодательной палаты парламента Узбекистана

Пресс-служба
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (134)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200120/13256735/Ismailov-vnov-izbran-spikerom-zakonodatelnoy-palaty-parlamenta-Uzbekistana.html

В ходе тайного голосования за кандидатуру Исмаилова проголосовали 147 депутатов. Также в работе первого заседания Законодательной палаты нового созыва принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Депутаты нового состава Законодательной палаты (нижней палаты парламента) Узбекистана на первом заседании вновь избрали спикером палаты Нурдинжона Исмаилова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе тайного голосования за кандидатуру Исмаилова проголосовали 147 депутатов.

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Также в работе первого заседания Законодательной палаты нового созыва принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"На заседании совет фракций пяти партий, получивших места в Законодательной палате, выдвинул на пост спикера Нурдинжона Муйдинхановича Исмаилова", - заявил председатель политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана, руководитель фракции партии в нижней палате Актам Хаитов.

Напомним, Исмаилов был впервые избран спикером нижней палаты парламента Узбекистана в январе 2015 года по итогам предыдущих выборов в нижнюю палату.

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Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши прошли в Узбекистане 22 декабря. Процедура была проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Партии смогли выдвинуть своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.

По итогам парламентских выборов Центризбирком зарегистрировала 150 депутатов Законодательной палаты и 97 членов Сената. Тринадцать членов верхней палаты были назначены президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Вакантными остаются еще три места, которые будут заняты решением главы государства.

Новый состав Сената Олий Мажлиса
© Sputnik /
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (134)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, выборы, парламентские выборы, Парламент, Узбекистан, Узбекистан



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