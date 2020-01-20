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Заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса

Совместное заседание обеих палат Олий Мажлиса пройдет 21 января

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (134)
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Sputnik Узбекистан
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В ходе заседания Законодательной палаты и Сената будет утверждена кандидатура на пост премьер-министра Узбекистана. Ранее УзЛиДеП предложил переизбрать на эту должность Абдуллу Арипова.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса пройдет 21 января, на нем будет утвержден премьер-министр страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ранее на пост премьера партия большинства выдвинула Абдуллу Арипова, занимавшего пост главы правительства последние годы.

Нурдинжон Исмаилов
Пресс-служба
Исмаилов вновь избран спикером Законодательной палаты парламента Узбекистана
Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проходили в два этапа - 22 декабря 2019 года были избраны 125 парламентариев из 150, а 5 января - оставшиеся 25. По итогам голосования победу одержала партия УзЛиДеП, получившая 53 места в парламенте. Второе место и 36 мандатов у "Миллий тикланиш", а третье место заняла партия "Адолат" — 24 депутата. У НДПУ и экологов 22 и 15 мест соответственно.

Выборы в Сенат Олий Мажлиса состоялись 16-17 января. Согласно Избирательному кодексу, 84 представителя выбрали регионы (по 6 от каждого), еще 16 сенаторов назначает президент. Ранее были объявлены фамилии 13 человек, еще три позиции пока вакантны.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (134)



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