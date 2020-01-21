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В Ташкенте пройдет узбекско-латвийский деловой форум

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200121/13269417/V-Tashkente-proydet-uzbeksko-latviyskiy-delovoy-forum.html

Стороны обсудили, в том числе сроки проведения в Ташкенте 8-го заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Накануне посол Узбекистана Кадамбай Султанов в Риге встретился с заместителем государственного секретаря Министерства экономики Латвии Заигой Лиепиня, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Обсуждены организационные и содержательные вопросы предстоящих совместных мероприятий по линии профильных экономических ведомств двух стран, в том числе сроки проведения в Ташкенте 8-го заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества и узбекско-латвийского делового форума.

Теги:
сотрудничество, посольство, Узбекистан, Латвия, Рига



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