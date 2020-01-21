В Ташкенте пройдет узбекско-латвийский деловой форум

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Накануне посол Узбекистана Кадамбай Султанов в Риге встретился с заместителем государственного секретаря Министерства экономики Латвии Заигой Лиепиня, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Узбекистан и Латвия планируют сотрудничать на уровне регионов >>
Обсуждены организационные и содержательные вопросы предстоящих совместных мероприятий по линии профильных экономических ведомств двух стран, в том числе сроки проведения в Ташкенте 8-го заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества и узбекско-латвийского делового форума.