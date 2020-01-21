В Ташкенте пройдет узбекско-латвийский деловой форум

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Десять граждан Узбекистана и россиянка погибли в пожаре в Томской области Оказалось, что сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованное ООО "Гринвуд", не было предназначено для проживания людей. 103

В Узбекистане вновь пройдет конкурс "Знаешь ли ты историю России?" К участию в конкурсе допускаются граждане Узбекистана в возрасте от 14 до 19 лет. Победители получат возможность побывать в России. 12