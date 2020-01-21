Арипов выдвинут на должность премьер-министра Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Парламенту Узбекистана на совместном заседании верхней и нижней палат Олий Мажлиса предложена кандидатура Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны.
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Напомним, его кандидатура была выдвинута в ходе заседания политического совета Движения предпринимателей и деловых людей – УзЛиДеП 18 января.
На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Шавкат Мирзиёев представил парламенту для утверждения кандидатуру Арипова на должность премьер-министра страны.