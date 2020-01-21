17:34 21 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Арипов выдвинут на должность премьер-министра Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
352 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/722/60/7226027.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200121/13271900/Aripov-utverzhden-premer-ministrom-Uzbekistana.html

На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Шавкат Мирзиёев представил парламенту для утверждения кандидатуру действующего премьер-министра.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Парламенту Узбекистана на совместном заседании верхней и нижней палат Олий Мажлиса предложена кандидатура Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны.

Мирзиёев призвал парламент не поддаваться эйфории и признать недостатки >>

Напомним, его кандидатура была выдвинута в ходе заседания политического совета Движения предпринимателей и деловых людей – УзЛиДеП 18 января.

На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Шавкат Мирзиёев представил парламенту для утверждения кандидатуру Арипова на должность премьер-министра страны.
Теги:
Законодательная палата Олий Мажлиса, Сенат Республики Узбекистан, Парламент, заседание, Узбекистан, Премьер-министр, Абдулла Арипов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Напоминание о былой независимости: что стало с Игналинской АЭС после закрытия
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться