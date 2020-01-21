17:34 21 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Кадыров выразил Мирзиёеву соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев под Томском

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (8)
90 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/281/27/2812791.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200121/13272032/Kadyrov-vyrazil-soboleznovaniya-Mirzievu-v-svyazi-s-gibelyu-uzbekistantsev-pod-Tomskom.html

В ночь на 21 января на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел пожар в одноэтажном деревянном доме. Погибли 11 человек — десять узбекистанцев и россиянка.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву после пожара под Томском с 11 погибшими, десять из которых — граждане его страны.

Следователи на месте пожара в Томской области, где погибли узбекистанцы
СК РФ
Осталось только пепелище: видео с места пожара в Томской области
"В Томской области произошла трагедия. В результате пожара, по предварительным данным, погибли десять граждан Узбекистана. Это большое горе для родных и близких. Выражаю искренние соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и семьям погибших! Да смилостивится Всевышний Аллах над ними", — написал Кадыров на своем Telegram-канале.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять расследование на контроль. 

Генконсульство Узбекистана в Новосибирске поддерживает постоянный контакт с местными властями.

Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (8)
Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, пожар, Томская область, Россия, соболезнования, Шавкат Мирзиёев, Рамзан Кадыров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Напоминание о былой независимости: что стало с Игналинской АЭС после закрытия
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться