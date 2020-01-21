Кадыров выразил Мирзиёеву соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев под Томском

В ночь на 21 января на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел пожар в одноэтажном деревянном доме. Погибли 11 человек — десять узбекистанцев и россиянка.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву после пожара под Томском с 11 погибшими, десять из которых — граждане его страны.

"В Томской области произошла трагедия. В результате пожара, по предварительным данным, погибли десять граждан Узбекистана. Это большое горе для родных и близких. Выражаю искренние соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и семьям погибших! Да смилостивится Всевышний Аллах над ними", — написал Кадыров на своем Telegram-канале.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

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