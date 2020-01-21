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Новый состав Правительства РФ — какие министры сохранили посты

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200121/13275264/Novyy-sostav-pravitelstva-RF--kakie-ministry-sokhranili-posty.html

Президент РФ Владимир Путин вместе с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным обсудили состав сформированного Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В России утвержден новый состав Правительства, которое возглавил Михаил Мишустин. Многие министры сохранили свои посты, однако социальный блок и сфера культуры и спорта претерпели изменения, следует из документов, опубликованных пресс-службой Кремля

Глава государства уже провел первую встречу с членами Правительства.

Так, согласно указам президента РФ Владимира Путина, работу в Кабмине продолжат глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр МВД Владимир Колокольцев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих, а также глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В состав обновленного Правительства также вошли глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава МЧС Евгений Зиничев. Развитием Дальнего Востока и Арктики, как и ранее, будет заниматься Александр Козлов.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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В новом Кабинете министров сменились посты в социальном блоке: так, за медицину теперь отвечает Михаил Мурашко, за образование — Валерий Фальков, за просвещение — Сергей Кравцов, за спорт — Олег Матыцин, а за культуру — Ольга Любимова.   

Новым руководителем Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев, Мунтруд возглавил Антон Котяков, министром юстиции назначен Константин Чуйченко, а главой Минэкономразвития — Максим Решетников.

Прежний состав Правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушел в отставку 15 января после оглашения президентом России Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию. Экс-премьер получил должность заместителя президента в Совете безопасности страны.  

Теги:
назначения, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия



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