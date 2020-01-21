Новый состав Правительства РФ — какие министры сохранили посты

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В России утвержден новый состав Правительства, которое возглавил Михаил Мишустин. Многие министры сохранили свои посты, однако социальный блок и сфера культуры и спорта претерпели изменения, следует из документов, опубликованных пресс-службой Кремля.

Глава государства уже провел первую встречу с членами Правительства.

Так, согласно указам президента РФ Владимира Путина, работу в Кабмине продолжат глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр МВД Владимир Колокольцев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих, а также глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В состав обновленного Правительства также вошли глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава МЧС Евгений Зиничев. Развитием Дальнего Востока и Арктики, как и ранее, будет заниматься Александр Козлов.

В новом Кабинете министров сменились посты в социальном блоке: так, за медицину теперь отвечает Михаил Мурашко, за образование — Валерий Фальков, за просвещение — Сергей Кравцов, за спорт — Олег Матыцин, а за культуру — Ольга Любимова.

Новым руководителем Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев, Мунтруд возглавил Антон Котяков, министром юстиции назначен Константин Чуйченко, а главой Минэкономразвития — Максим Решетников.

Прежний состав Правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушел в отставку 15 января после оглашения президентом России Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию. Экс-премьер получил должность заместителя президента в Совете безопасности страны.