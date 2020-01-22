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Законодательная палата одобрила обновленный состав правительства

Законодательная палата Олий Мажлиса
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200122/13282889/Zakonodatelnaya-palata-odobrila-obnovlennyy-sostav-pravitelstva.html

Состав правительства утверждается президентом Республики Узбекистан по представлению премьер-министра, внесенному после одобрения Законодательной палатой Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Депутаты одобрили кандидатов в члены Кабинета Министров Республики Узбекистан – министров и руководителей государственных комитетов.

Полный список обновленного Кабмина опубликовал портал Минюста со ссылкой на общенациональное движение "Юксалиш". 

Для сведения: состав правительства утверждается президентом Республики Узбекистан по представлению премьер-министра, внесенному после одобрения Законодательной палатой Олий Мажлиса.

Свои посты сохранили, в том числе, глава внешнеполитического ведомства республики Абдулазиз Камилов, министр внутренних дел Пулат Бободжонов, руководитель министерства народного образования Шерзод Шерматов, глава Минюста - Русланбек Давлетов.

Напомним, сегодня на первом заседании Сената Олий Мажлиса нового состава были образованы 8 комитетов и Комиссия Сената по регламенту и этике, а также избраны их председатели. Сенаторы уже начали свою деятельность.

Теги:
Узбекистан, Кабинет Министров Узбекистана, Законодательная палата Олий Мажлиса, Абдулла Арипов, Премьер-министр



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