В Узбекистане вступил в силу Картахенский протокол по биобезопасности

Участие республики в данном международном договоре позволит усовершенствовать практические процедуры, относящиеся к использованию и перемещению ГМО-продукции.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Сегодня, 23 января, для Республики Узбекистан вступил в силу Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, принятый в Монреале 29 января 2000-го, сообщает МИД.

Картахенский протокол дополняет положения Конвенции о биологическом разнообразии от 1992 года, к которой Узбекистан присоединился 17 октября 1995-го.

В настоящее время 172 государства являются участниками Картахенского протокола.

Узбекистан отчитался по выполнению международных обязательств по КБТО >>

Цель данного международного договора – содействие обеспечению надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, обработки и использования живых измененных организмов (ГМО), являющихся результатом применения современной биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия.

Эксперт о биобезопасности в Узбекистане: это острая проблема для всего СНГ >>

Участие Республики Узбекистан в данном международном договоре позволит усовершенствовать практические процедуры, относящиеся к использованию и перемещению ГМО-продукции, и предотвратить потенциальную угрозу для населения и окружающей среды от использования продукции современной биотехнологии.