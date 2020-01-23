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В Узбекистане вступил в силу Картахенский протокол по биобезопасности

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200123/13284003/Uzbekistan-vstupil-v-silu-Kartakhenskiy-protokol-po-biobezopasnosti.html

Участие республики в данном международном договоре позволит усовершенствовать практические процедуры, относящиеся к использованию и перемещению ГМО-продукции.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Сегодня, 23 января, для Республики Узбекистан вступил в силу Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, принятый в Монреале 29 января 2000-го, сообщает МИД.

Картахенский протокол дополняет положения Конвенции о биологическом разнообразии от 1992 года, к которой Узбекистан присоединился 17 октября 1995-го.

В настоящее время 172 государства являются участниками Картахенского протокола.

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Цель данного международного договора – содействие обеспечению надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, обработки и использования живых измененных организмов (ГМО), являющихся результатом применения современной биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия.

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Участие Республики Узбекистан в данном международном договоре позволит усовершенствовать практические процедуры, относящиеся к использованию и перемещению ГМО-продукции, и предотвратить потенциальную угрозу для населения и окружающей среды от использования продукции современной биотехнологии.

Теги:
биоматериал, технологии, Узбекистан, Узбекистан



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