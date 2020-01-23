В Кабмине страны упразднили ряд должностей и секретариатов

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по совершенствованию исполнительной структуры Кабинета Министров Республики Узбекистан", в исполнительной структуре Кабинета министров упразднена должность первого заместителя премьер-министра – министра транспорта и введена должность первого заместителя премьер-министра.

Также в исполнительной структуре Кабинета министров упразднены ряд должностей и секретариатов, введены другие должности и образованы соответствующие секретариаты.

В частности, введены должности заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения, заместителя премьер-министра – председателя Государственного комитета по развитию туризма, образованы такие секретариаты, как по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей, по вопросам образования и здравоохранения.

Постановлением утверждена обновленная исполнительная структура Кабинета министров с предельной численностью управленческого персонала в количестве 241 штатной единицы.

Напомним, накануне на первом заседании Сената Олий Мажлиса нового состава были образованы 8 комитетов и Комиссия Сената по регламенту и этике, а также избраны их председатели. Сенаторы уже начали свою деятельность.