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Кабинет министров Узбекистана

В Кабмине страны упразднили ряд должностей и секретариатов

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200123/13287400/V-Kabmine-strany-uprazdnili-ryad-dolzhnostey-i-sekretariatov.html

Утверждена обновленная исполнительная структура Кабинета министров с предельной численностью управленческого персонала в количестве 241 штатной единицы.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по совершенствованию исполнительной структуры Кабинета Министров Республики Узбекистан", в исполнительной структуре Кабинета министров упразднена должность первого заместителя премьер-министра – министра транспорта и введена должность первого заместителя премьер-министра.

Также в исполнительной структуре Кабинета министров упразднены ряд должностей и секретариатов, введены другие должности и образованы соответствующие секретариаты.

В частности, введены должности заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения, заместителя премьер-министра – председателя Государственного комитета по развитию туризма, образованы такие секретариаты, как по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей, по вопросам образования и здравоохранения.

Абдулла Арипов утвержден на пост премьер-министра Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Арипов утвержден премьер-министром Республики Узбекистан

Постановлением утверждена обновленная исполнительная структура Кабинета министров с предельной численностью управленческого персонала в количестве 241 штатной единицы.

Напомним, накануне на первом заседании Сената Олий Мажлиса нового состава были образованы 8 комитетов и Комиссия Сената по регламенту и этике, а также избраны их председатели. Сенаторы уже начали свою деятельность.

Теги:
Узбекистан, Кабинет Министров Узбекистана



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