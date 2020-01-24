Чего ожидают политические партии от президентского послания

ТАШКЕНТ, 24 января — Sputnik. Лидеры политических партий Узбекистана прокомментировали свои ожидания от послания Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, передает Sputnik Узбекистан.

Лидер UzLiDep Актам Хаитов: "Прошедшая неделя была важной политической неделей. Президент сказал, что мы должны прожить каждый момент, чувствуя судьбу народа и родины, это имеет большой смысл. Президент наметил основные направления. Все, что мы делаем, должно быть направлено на то, чтобы облегчить жизнь народа. Основное внимание уделяется улучшению качества жизни наших людей, подъёму ВВП. В послании ожидается много инноваций, которые, как мы ожидаем, улучшат бизнес-среду и послужат росту экспорта. Мы ожидаем снижения доли государства в экономике".

Улугбек Иноятов, лидер НДПУ: "Я думаю, что он выдвинет концептуальную программу на последующие пять лет, определяющую наши дальнейшие действия и подытоживающую результаты последних трёх лет. Я думаю, что будет идти ещё речь о роли партий. Мы с нетерпением ждем четкого и ясного видения того, что должно произойти".

Борий Алиханов, лидер Экологической партии: "Мы находимся накануне исторического события. Мы с нетерпением ждем этого послания. В своих выступлениях уважаемый глава государства упомянул об уважении к природе на примере "Бобурномы". Что касается Восточного Ренессанса, то есть понятие, что развитие начинается с Востока".

Алишер Кадыров, лидер партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"): "Перед нами стоит период национального пробуждения и возрождения. Изменения произойдут только в том случаи, если мы будем открыто говорить о наших реальных проблемах".

Наримон Умаров, лидер партии "Адолат": "Чего ожидаем от послания? Мы ежегодное послание ждём как отдельное политическое событие. Люди также ожидают с большими надеждами. Ожидают, что после этого послания произойдут изменения в каждой сфере. Эти шаги необходимы для реализации целей реформ, для обеспечения интересов нашего народа. Это колоссальный процесс. Мы ожидаем, что будут проведены реальные реформы в судебно-правовых вопросах и будет определена конкретная линия борьбы с коррупцией".

Напомним, по итогам выборов политических партий в Законодательную палату Олий Мажлиса места распределены в следующем порядке: УзЛиДеП – 53 места (35%); "Миллий тикланиш" - 36 мест (24%); СДП "Адолат" - 24 места (16%); НДПУ - 22 места (15%); Экопартия - 15 мест (10%).

Обращение Шавката Мирзиёева к парламенту впервые традиционно проводится в начале года, но не как ранее в конце года. Место проведения мероприятия - не традиционно Дворец форумов, а Конгресс-холл в Tashkent City, который был завершен в 2019 году и успевший стать визитной карточкой столицы. Послание освещают более ста журналистов.