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Президент назначил еще одного члена Сената Олий Мажлиса

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Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200124/13291392/Prezident-naznachil-esche-odnogo-chlena-Senata-Oliy-Mazhlisa.html

Шавкат Мирзиёев подписал документ, в котором назвал имя и должность еще одного члена верней палаты парламента.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В соответствии с указом президента председатель Республиканского правления общественного благотворительного фонда "Махалла" Маматов Рахмат Тошназарович утвержден членом Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции страны.

Напомним, неделю назад Мирзиёев подписал указ о назначении членов Сената Олий Мажлиса. В документе представлен неполный список имен сенаторов с должностями, которые они занимают. Тогда оставалось три места в верхней палате парламента.

 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, президент, Узбекистан, Сенат Республики Узбекистан



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