Президент назначил еще одного члена Сената Олий Мажлиса

Шавкат Мирзиёев подписал документ, в котором назвал имя и должность еще одного члена верней палаты парламента.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В соответствии с указом президента председатель Республиканского правления общественного благотворительного фонда "Махалла" Маматов Рахмат Тошназарович утвержден членом Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции страны.

Напомним, неделю назад Мирзиёев подписал указ о назначении членов Сената Олий Мажлиса. В документе представлен неполный список имен сенаторов с должностями, которые они занимают. Тогда оставалось три места в верхней палате парламента.