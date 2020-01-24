16:07 24 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:

Для бизнесменов разработают карту земельных участков и пустующих зданий

XS
Политика
Получить короткую ссылку
149 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1293/72/12937222.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200124/13291967/Dlya-biznesmenov-budet-razrabotana-karta-zemelnykh-uchastkov-i-pustuyuschikh-zdaniy.html

Мирзиёев указал на важность разработки новой системы открытых и достоверных данных о земельных участках, которые предназначаются для субъектов бизнеса.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Президент подчеркнул необходимость укрепления законодательной базы, которая облегчит деятельность субъектов предпринимательства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Следует разработать проект закона "О малом и среднем бизнесе". В документе должны быть прописаны критерии данных субъектов, механизмы стимулирования предпринимателей, отметил глава государства.

Разработают новую систему открытых и достоверных данных о земельных участках, которые предназначаются для субъектов бизнеса.

До 1 июля будет запущена информационная система кредитной истории >>

Так, для предпринимателей в любом регионе страны будет доступна карта с данными о земельных участках и пустующих зданиях, их стоимости и условиях приобретения.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Биологическая угроза: что известно о новом коронавирусе из Китая — видео
Голосование депутатов за кандидатуры министров
Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться