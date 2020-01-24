Для бизнесменов разработают карту земельных участков и пустующих зданий

Мирзиёев указал на важность разработки новой системы открытых и достоверных данных о земельных участках, которые предназначаются для субъектов бизнеса.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Президент подчеркнул необходимость укрепления законодательной базы, которая облегчит деятельность субъектов предпринимательства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Следует разработать проект закона "О малом и среднем бизнесе". В документе должны быть прописаны критерии данных субъектов, механизмы стимулирования предпринимателей, отметил глава государства.

Разработают новую систему открытых и достоверных данных о земельных участках, которые предназначаются для субъектов бизнеса.

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Так, для предпринимателей в любом регионе страны будет доступна карта с данными о земельных участках и пустующих зданиях, их стоимости и условиях приобретения.