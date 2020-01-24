Шавкат Мирзиёев: я и впредь буду поддерживать профессиональных журналистов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с ежегодным посланием к Олий Мажлису республики. В завершение речи он отметил особую роль СМИ в освещении деятельности властей в том числе с критической стороны.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекистан продолжит политику по обеспечению свободы слова в стране, заявил Шавкат Мирзиёев, выступая перед членами парламента.

По словам главы государства, за последние три года журналисты получили возможность полноценно работать в республике, объективно и честно освещая происходящие процессы в том числе с критической стороны. Также в Узбекистане появилось большое количество блогеров, активно участвующих в общественной жизни страны.

"Мы в дальнейшем продолжим формирование необходимых условий для свободной деятельности представителей четвертой власти, объективного освещения хода осуществляемых в стране динамичных реформ и широкого информирования о них отечественной и зарубежной общественности. Я готов всегда и всесторонне поддерживать профессиональных журналистов в открытом освещении проблем и недостатков на местах", — подчеркнул президент и поблагодарил представителей СМИ за их работу.

В рамках своего послания, длившегося без малого три часа, Шавкат Мирзиёев обозначил ключевые направления национальной политики страны на 2020 год, озвучил несколько важных инициатив и дал конкретные поручения обеим палатам Олий Мажлиса и Кабинету министров.

Впервые послание главы государства транслировалось не только на узбекском языке, но и на русском, а также английском. Ещё прямая трансляция велась в официальных аккаунтах президента в социальных сетях.