Шавкат Мирзиёев: я и впредь буду поддерживать профессиональных журналистов

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекистан продолжит политику по обеспечению свободы слова в стране, заявил Шавкат Мирзиёев, выступая перед членами парламента.
По словам главы государства, за последние три года журналисты получили возможность полноценно работать в республике, объективно и честно освещая происходящие процессы в том числе с критической стороны. Также в Узбекистане появилось большое количество блогеров, активно участвующих в общественной жизни страны.
"Мы в дальнейшем продолжим формирование необходимых условий для свободной деятельности представителей четвертой власти, объективного освещения хода осуществляемых в стране динамичных реформ и широкого информирования о них отечественной и зарубежной общественности. Я готов всегда и всесторонне поддерживать профессиональных журналистов в открытом освещении проблем и недостатков на местах", — подчеркнул президент и поблагодарил представителей СМИ за их работу.
Впервые послание главы государства транслировалось не только на узбекском языке, но и на русском, а также английском. Ещё прямая трансляция велась в официальных аккаунтах президента в социальных сетях.