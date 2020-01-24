Лавров и Камилов обсудили подготовку визита Мирзиёева в Россию

Ранее первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщил, что второй визит президента республики Шавката Мирзиёева в Россию запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили по телефону подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Москву. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили итоги недавних переговоров главы российского внешнеполитического ведомства в Ташкенте и дальнейшие шаги по подготовке государственного визита президента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева в Российскую Федерацию", — говорится в публикации на сайте МИД.

Лавров также поздравил Камилова с переназначением на должность министра иностранных дел Узбекистана.

Законодательная палата Олий Мажлиса в среду одобрила новый состав Кабмина республики. Камилов сохранил за собой пост главы МИД Узбекистана.

В конце декабря первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщил, что второй визит президента республики Шавката Мирзиёева в Россию запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года

Обе стороны проводят серьезную подготовку к этому событию.

По словам председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, в рамках визита пройдет первый гуманитарный российско-узбекистанский форум. Готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, рассказала она.