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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов перед началом переговоров в Ташкенте.

Лавров и Камилов обсудили подготовку визита Мирзиёева в Россию

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200124/13296677/Lavrov-i-Kamilov-obsudili-podgotovku-vizita-Mirzieva-v-Rossiyu.html

Ранее первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщил, что второй визит президента республики Шавката Мирзиёева в Россию запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили по телефону подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Москву. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"Стороны обсудили итоги недавних переговоров главы российского внешнеполитического ведомства в Ташкенте и дальнейшие шаги по подготовке государственного визита президента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева в Российскую Федерацию", — говорится в публикации на сайте МИД.

Лавров также поздравил Камилова с переназначением на должность министра иностранных дел Узбекистана.

Законодательная палата Олий Мажлиса в среду одобрила новый состав Кабмина республики. Камилов сохранил за собой пост главы МИД Узбекистана.

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В конце декабря первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщил, что второй визит президента республики Шавката Мирзиёева в Россию запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года.

Обе стороны проводят серьезную подготовку к этому событию.

По словам председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, в рамках визита пройдет первый гуманитарный российско-узбекистанский форум. Готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, рассказала она.

Теги:
политика, подготовка к визиту, государственный визит, Узбекистан, Россия, МИД Узбекистана, МИД России, Абдулазиз Камилов, Шавкат Мирзиёев



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