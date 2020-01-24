Лавров и Камилов обсудили подготовку визита Мирзиёева в Россию

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили по телефону подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Москву. Об этом сообщили в МИД РФ.
Лавров также поздравил Камилова с переназначением на должность министра иностранных дел Узбекистана.
Законодательная палата Олий Мажлиса в среду одобрила новый состав Кабмина республики. Камилов сохранил за собой пост главы МИД Узбекистана.
Обе стороны проводят серьезную подготовку к этому событию.
По словам председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, в рамках визита пройдет первый гуманитарный российско-узбекистанский форум. Готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, рассказала она.