Замглавы МИД Афганистана поблагодарил Узбекистан за помощь его стране

В Берлине состоялась встреча главы МИД РУз Абдулазиза Камилова и заместителя министра иностранных дел Афганистана Мирвайса Наба.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Берлине, где находится с рабочим визитом, с заместителем главы внешнеполитического ведомства Афганистана Мирвайсом Набом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Камилов подтвердил заинтересованность Узбекистана в установлении мира и стабильности в Афганистане, готовность содействовать запуску межафганских мирных переговоров.

Мирвайс Наб выразил благодарность руководству РУз за последовательные шаги по вовлечению его страны в интеграционные процессы в регионе, оказание практического содействия в реализации важных для экономики Афганистана инфраструктурных проектов.

Ранее заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джононов заявил, что освобождение Афганистана от наркопреступности и терроризма невозможно без реализации адекватных экономических мер. В частности, он отметил, что железная дорога Хайратон – Мазари-Шариф и проектируемые трассы Мазари - Шариф – Герат и Мазари - Шариф – Пешавар могли бы обеспечить создание нового транзитного коридора с выходом в порты Индии, Ирана и Пакистана.

По мнению Джононова, эти проекты помогут нарастить экспортный потенциал афганской экономики, увеличить доходы местных предприятий и домохозяйств, простимулировать выращивание альтернативных сельскохозяйственных культур.