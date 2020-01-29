Сформирована повестка заседания Совета министров иностранных дел СНГ

Основное внимание планируется уделить вопросам организации мероприятий в рамках Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Нематов в рамках председательства Узбекистана в СНГ принял участие в первом в нынешнем году заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества в Минске. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Постоянные полномочные представители сформировали проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 3 апреля 2020 года в г.Алматы.

Основное внимание планируется уделить вопросам формирования повесток дня заседаний высших органов Содружества и реализации принятых на них решений, а также организации мероприятий в рамках Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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Традиционно планируется работа по совершенствованию деятельности органов отраслевого сотрудничества по различным направлениям, мониторингу хода выполнения принятых в рамках Содружества концептуальных документов.