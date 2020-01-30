12:08 30 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск

Министр иностранных дел Узбекистана встретился со своим немецким коллегой

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1333/86/13338689.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200130/13338729/Ministr-inostrannykh-del-Uzbekistana-vstretilsya-so-svoim-nemetskim-kollegoy.html

Отдельной темой переговоров стали вопросы афганского урегулирования, активное взаимодействие двух стран на данном направлении в рамках различных форматов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Берлине встретился с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

м
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
МИД рекомендовал узбекистанцам отказаться от поездок в Китай

Стороны высоко оценили итоги состоявшейся 28 января в немецкой столице международной конференции, посвященной инициативе "Зеленая Центральная Азия", которая призвана стать весомой составной частью новой центральноазиатской стратегии Евросоюза.

Отмечено, что состоявшийся в 2019 году обмен визитами на высшем уровне подтвердил наличие широких возможностей для наращивания многопланового сотрудничества.

Наряду с вопросами интенсификации двустороннего сотрудничества в политической и торгово-инвестиционной сферах особое внимание также было уделено углублению взаимодействия в области культуры, образования и науки.

Отдельной темой переговоров стали вопросы афганского урегулирования, активное взаимодействие двух стран на данном направлении в рамках различных форматов.

На переговорах рассмотрен график предстоящих контактов на различных уровнях.

Теги:
Встреча, Берлин, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
Уничтожение мира за 30 минут - 5 подлодок, способных на это - фото
Гаспарян: Первый президент Украины Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера во Львове
Гаспарян объяснил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться