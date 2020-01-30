Министр иностранных дел Узбекистана встретился со своим немецким коллегой

Отдельной темой переговоров стали вопросы афганского урегулирования, активное взаимодействие двух стран на данном направлении в рамках различных форматов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Берлине встретился с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны высоко оценили итоги состоявшейся 28 января в немецкой столице международной конференции, посвященной инициативе "Зеленая Центральная Азия", которая призвана стать весомой составной частью новой центральноазиатской стратегии Евросоюза.

Отмечено, что состоявшийся в 2019 году обмен визитами на высшем уровне подтвердил наличие широких возможностей для наращивания многопланового сотрудничества.

Наряду с вопросами интенсификации двустороннего сотрудничества в политической и торгово-инвестиционной сферах особое внимание также было уделено углублению взаимодействия в области культуры, образования и науки.

Отдельной темой переговоров стали вопросы афганского урегулирования, активное взаимодействие двух стран на данном направлении в рамках различных форматов.

На переговорах рассмотрен график предстоящих контактов на различных уровнях.