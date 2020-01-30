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Названа зарплата Медведева на новом посту

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200130/13347189/Nazvana-zarplata-Medvedeva-na-novom-postu.html

Ранее президент РФ назначил экс-главу правительства страны заместителем председателя Совета безопасности. Путин заявил, что эта должность будет создана специально для Медведева.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
"Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года", — говорится в документе.

Дмитрий Медведев 15 января заявил Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. 

Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность — заместителя председателя.

Медведев был премьер-министром РФ в общей сложности почти восемь лет. По его словам, это огромный срок, за новейшую историю России такое было впервые.

На данном посту его сменил Михаил Мишустин, который до этого работал главой Федеральной налоговой службы страны.

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Теги:
политика, зарплата, Совет Безопасности Российской Федерации, Россия, Дмитрий Медведев



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