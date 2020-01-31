Мишустин рассказал, на чем стоит сконцентрироваться странам ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Государствам – членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следовало бы в ближайшее время сконцентрироваться на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Он также отметил, что Беларусь, которая в этом году председательствует в ЕАЭС, выделила это направление в качестве приоритета, и Россия ее поддержала.
На том же заседании Михаил Мишустин заявил, что РФ продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС.
"Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия. Мы в целом положительно оцениваем динамику Евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности: прежде всего улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование", — сказал премьер-министр РФ
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к ЕАЭС. В республике на разных уровнях продолжается анализ преимуществ, которые может получить страна от этого шага, а также возможных рисков.