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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Мишустин рассказал, на чем стоит сконцентрироваться странам ЕАЭС

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200131/13354319/Mishustin-rasskazal-na-chem-stoit-skontsentrirovatsya-stranam-EAES.html

В Алматы 31 января прошло заседание Евразийского межправительственного совета. В нем приняли участие премьер-министры России, Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана: Михаил Мишустин, Аскар Мамин, Никол Пашинян, Сергей Румас, Мухаммедкалый Абылгазиев.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Государствам – членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следовало бы в ближайшее время сконцентрироваться на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

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"На чем нам (государствам – членам ЕАЭС) следовало бы сконцентрироваться, на наш взгляд, в ближайшее время. Первая задача — это устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса. Мы понимаем, насколько это непростая, трудоемкая работа, требующая компромиссов, готовности, если хотите, конструктивно подходить к решению непростых вопросов", — сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе. 

Он также отметил, что Беларусь, которая в этом году председательствует в ЕАЭС, выделила это направление в качестве приоритета, и Россия ее поддержала.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Церемония совместного фотографирования глав делегаций Евразийского межправсовета. Слева направо: председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. Справа — премьер-министр Молдавии Ион Кику.

На том же заседании Михаил Мишустин заявил, что РФ продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС.

"Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия. Мы в целом положительно оцениваем динамику Евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности: прежде всего улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование", — сказал премьер-министр РФ

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По словам главы российского Кабмина, главная цель — обеспечение роста экономик стран "пятерки", чтобы люди, живущие на территории Союза, "чувствовали преимущество общего пространства и могли пользоваться равными возможностями". 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к ЕАЭС. В республике на разных уровнях продолжается анализ преимуществ, которые может получить страна от этого шага, а также возможных рисков.

Теги:
Алматы, Россия, Экономика, политика, Михаил Мишустин, ЕАЭС



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