22:25 03 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск

"Наполеон в больнице": Захарова пошутила про главу МИД Польши

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1087/74/10877428.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200203/13381609/Napoleon-v-bolnitse-Zakharova-poshutila-pro-glavu-MID-Polshi.html

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что его страна "определенно выиграла" исторический спор с Россией. Речь шла об "оценке событий Второй мировой войны".

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Польши Яцека Чапутовича о победе в споре с Россией.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла "исторический спор с Россией". Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме дипломат назвал "не особенно антипольским".

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев
Холокост был и останется для нас глубокой раной — Путин
Он также заявил, что теперь Варшава должна стремиться "успокоить эмоции и нормализовать отношения" с Москвой, поскольку, несмотря на все различия, страны являются соседями.

Путин, выступая в Иерусалиме, заявил, что холокост был и останется глубокой раной, трагедией, память о которой сохранится навсегда. Он назвал устроенный нацистами геноцид евреев одной из самых черных, позорных страниц мировой истории. 

Также глава государства заявил, что долг политиков — защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Он добавил, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой.

Теги:
евреи, геноцид, Великая Отечественная война, Мария Захарова, история, Россия, Польша



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Звездный час Муроджона Ахмадалиева: так даже Хабиба не встречали
Звездный час Муроджона Ахмадалиева: откровение отца и награда от президента
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться