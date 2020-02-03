"Наполеон в больнице": Захарова пошутила про главу МИД Польши

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что его страна "определенно выиграла" исторический спор с Россией. Речь шла об "оценке событий Второй мировой войны".

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Польши Яцека Чапутовича о победе в споре с Россией.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла "исторический спор с Россией". Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме дипломат назвал "не особенно антипольским".

Он также заявил, что теперь Варшава должна стремиться "успокоить эмоции и нормализовать отношения" с Москвой, поскольку, несмотря на все различия, страны являются соседями.

Путин, выступая в Иерусалиме, заявил, что холокост был и останется глубокой раной, трагедией, память о которой сохранится навсегда. Он назвал устроенный нацистами геноцид евреев одной из самых черных, позорных страниц мировой истории.

Также глава государства заявил, что долг политиков — защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Он добавил, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой.