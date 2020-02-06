Абдулазиз Камилов встретился с турецким коллегой на полях Тюркского совета

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в многосторонних форматах. В этой связи подтверждена заинтересованность в наращивании диалога в рамках Тюркского совета.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в Баку для участия в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), 5 февраля 2020 года встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями относительно актуальной узбекско-турецкой повестки дня, хода подготовки к совместным мероприятиям в текущем году.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в многосторонних форматах. В этой связи подтверждена заинтересованность в наращивании диалога в рамках Тюркского совета.

На встрече министры также обсудили международную и региональную проблематику.