Получение российского гражданства упростят

Правительство РФ работает над законопроектом об упрощении гражданам других государств получения гражданства.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Процедуру получения российского гражданства могут упростить, правительство страны готовит соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

По данным пресс-службы правительства, планируется сделать недействительным пункт, согласно которому приобретающие российское гражданство иностранцы должны отказаться от уже имеющегося у них гражданства.

Как рассказали изданию в Кабмине, работа над документом уже завершается, скоро его согласуют с администрацией главы государства и направят в Госдуму.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России", — рассказал СМИ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе "О гражданстве РФ" также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет.

Более того, по словам Калашникова, может быть исключен пункт о необходимости подтверждать законный источник средств к существованию.