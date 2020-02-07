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Паспорт РФ

Получение российского гражданства упростят

Sputnik / Максим Богодвид
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200207/13410039/Poluchenie-rossijskogo-grazhdanstva-uprostyat.html

Правительство РФ работает над законопроектом об упрощении гражданам других государств получения гражданства.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Процедуру получения российского гражданства могут упростить, правительство страны готовит соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.
© Sputnik / Алексей Куденко
Трудоспособным иностранцам могут упростить получение гражданства РФ
По данным пресс-службы правительства, планируется сделать недействительным пункт, согласно которому приобретающие российское гражданство иностранцы должны отказаться от уже имеющегося у них гражданства.

Как рассказали изданию в Кабмине, работа над документом уже завершается, скоро его согласуют с администрацией главы государства и направят в Госдуму.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России", — рассказал СМИ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе "О гражданстве РФ" также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет.

Более того, по словам Калашникова, может быть исключен пункт о необходимости подтверждать законный источник средств к существованию.




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