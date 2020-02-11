Американская контрразведка назвала Россию одной из главных угроз

Национальный центр контрразведки и безопасности США опубликовал стратегию на 2020-2022 годы.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Россия и Китай попали в список главных угроз, представленный в новой стратегии контрразведки США на 2020-2022 годы. Документ обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

В ведомстве считают, что число игроков, нацеленных на их страну, растет.

"Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", — говорится в документе.

Угрозами также названы Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, а также транснациональные криминальные организации.

По данным авторов документа, упомянутые игроки используют все более сложные средства, в том числе биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения, а также анализа данных.

Целью иностранных разведок, как считают в ведомстве, является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее.

Некоторые действия иностранных разведок направлены на срыв функционирования критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса, утверждается в стратегии.

Ранее Белый дом США опубликовал бюджет на 2021-й финансовый год, в котором Россия и Китай также названы главными угрозами.

* Запрещенная в России террористическая организация.