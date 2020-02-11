В Москве обсудят проекты документов предстоящего саммита ШОС

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС), которое пройдет 11-14 февраля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-м лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.
Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Проведение очередных саммитов ШОС и БРИКС запланировано на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.
Напомним, предыдущее заседание глав государств-членов ШОС прошло в июне в Бишкеке.