В Москве обсудят проекты документов предстоящего саммита ШОС

Следующий саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Санкт-Петербурге в июле.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС), которое пройдет 11-14 февраля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Участники встречи обсудят вопросы, связанные с деятельность организации, а также проекты документов, которые планируется принять на предстоящем саммите ШОС в Санкт-Петербурге в июле.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-м лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Проведение очередных саммитов ШОС и БРИКС запланировано на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.

Напомним, предыдущее заседание глав государств-членов ШОС прошло в июне в Бишкеке.