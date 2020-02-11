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Флаги стран-участниц ШОС

В Москве обсудят проекты документов предстоящего саммита ШОС

AP Photo
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200211/13440186/V-Moskve-obsudyat-proekty-dokumentov-predstoyaschego-sammita-ShOS.html

Следующий саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Санкт-Петербурге в июле.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС), которое пройдет 11-14 февраля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке.
© Sputnik / Алексей Дружинин
ШОС, Бишкек, саммит: чужие там не ходят
Участники встречи обсудят вопросы, связанные с деятельность организации, а также проекты документов, которые планируется принять на предстоящем саммите ШОС в Санкт-Петербурге в июле. 

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-м лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Проведение очередных саммитов ШОС и БРИКС запланировано на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.

Напомним, предыдущее заседание глав государств-членов ШОС прошло в июне в Бишкеке

Теги:
внешняя политика, политика, ШОС, Узбекистан



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