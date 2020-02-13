21:48 13 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Обсуждены вопросы повышения эффективности системы охраны и защиты Государственной границы

Мирзиёев обсудил с силовиками меры по укреплению безопасности границ

Пресс-служба президента
Политика
Получить короткую ссылку
203 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200213/13464226/Mirziev-obsudil-s-silovikami-mery-po-ukrepleniyu-bezopasnosti-granits.html

Глава государства также призвал к своевременной и качественной реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей по активизации приграничного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам совершенствования системы охраны и защиты Государственной границы Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба президента.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
Согласованы очередные участки узбекско-казахской госграницы

В совещании приняли участие руководители аппарата Совета безопасности при президенте страны и Службы государственной безопасности.

Были рассмотрены практические результаты деятельности Пограничных войск и ход исполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил в рамках состоявшегося 27 августа прошлого года совещания.

В контексте современных вызовов и угроз международной и региональной безопасности определены приоритетные направления по дальнейшему повышению эффективности обеспечения безопасности Государственной границы Республики Узбекистан.

Ташкент и Бишкек описали еще два спорных участка госграницы >>

Особое внимание уделено вопросам внедрения современных автоматизированных систем пограничного контроля и информационно-коммуникационных технологий, а также организации слаженного взаимодействия подразделений Пограничных войск с силовыми, правоохранительными структурами и органами государственной власти на местах.

Всесторонне рассмотрены вопросы повышения качества профессиональной подготовки военнослужащих пограничных войск, их военно-патриотического воспитания и социальной защиты.

Даны указания по обеспечению поступательной динамики взаимодействия по линии пограничных ведомств государств Центральной Азии, наращиванию совместных мероприятий с различными международными организациями, а также обеспечению своевременной и качественной реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей по активизации приграничного сотрудничества.

Пограничники на Таджикско-афганская границе.
© Sputnik / Амир Исаев
Узбекские пограничники усилили охрану участков границы с Таджикистаном

Президентом Шавкатом Мирзиёевым обращено внимание на важность создания благоприятных условий для граждан и иностранных гостей при пересечении Государственной границы, что призвано способствовать росту взаимных поездок, развитию торговых, туристических и культурных обменов в регионе.

По итогам критического анализа проводимой работы даны конкретные поручения руководителям ответственных структур по дальнейшему повышению эффективности системы охраны и защиты Государственной границы Республики Узбекистан.

Теги:
совещание, Шавкат Мирзиёев, Служба государственной безопасности, охрана, госграница, Президент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Fading Flamingos из серии Fading Flamingos профессионального немецкого фотографа Maximilian Mann
Финалисты-профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
Подросток в Казахстане делает маникюр и зарабатывает на лечение брата
Шестиклассник из Казахстана делает маникюр, чтобы заработать на лечение брата
Китайский коронавирус - обновленная информация
Коронавирус из КНР: ситуация с больными и меры профилактики

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться