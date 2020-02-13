Мирзиёев обсудил с силовиками меры по укреплению безопасности границ

Глава государства также призвал к своевременной и качественной реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей по активизации приграничного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам совершенствования системы охраны и защиты Государственной границы Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба президента.

В совещании приняли участие руководители аппарата Совета безопасности при президенте страны и Службы государственной безопасности.

Были рассмотрены практические результаты деятельности Пограничных войск и ход исполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил в рамках состоявшегося 27 августа прошлого года совещания.

В контексте современных вызовов и угроз международной и региональной безопасности определены приоритетные направления по дальнейшему повышению эффективности обеспечения безопасности Государственной границы Республики Узбекистан.

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Особое внимание уделено вопросам внедрения современных автоматизированных систем пограничного контроля и информационно-коммуникационных технологий, а также организации слаженного взаимодействия подразделений Пограничных войск с силовыми, правоохранительными структурами и органами государственной власти на местах.

Всесторонне рассмотрены вопросы повышения качества профессиональной подготовки военнослужащих пограничных войск, их военно-патриотического воспитания и социальной защиты.

Даны указания по обеспечению поступательной динамики взаимодействия по линии пограничных ведомств государств Центральной Азии, наращиванию совместных мероприятий с различными международными организациями, а также обеспечению своевременной и качественной реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей по активизации приграничного сотрудничества.

Президентом Шавкатом Мирзиёевым обращено внимание на важность создания благоприятных условий для граждан и иностранных гостей при пересечении Государственной границы, что призвано способствовать росту взаимных поездок, развитию торговых, туристических и культурных обменов в регионе.

По итогам критического анализа проводимой работы даны конкретные поручения руководителям ответственных структур по дальнейшему повышению эффективности системы охраны и защиты Государственной границы Республики Узбекистан.