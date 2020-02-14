Узбекистан нарастит объемы перевозок и транзита грузов в Афганистане

Официальный представитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел переговоры с руководителями министерств и ведомств ИРА, а также с главами отдельных провинций. Стороны договорились снижении тарифов и расширении номенклатуры узбекского экспорта.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Афганистан считает Узбекистан примером в вопросах экономического содействия и выступает за дальнейшее расширение торгово-экономического партнерства, сообщает пресс-служба МИД страны по итогам визита спецпредставителя Исматуллы Иргашева в Кабул, Мазари-Шариф и Хайратон.

В ходе поездки делегация Узбекистана провела переговоры с министром транспорта Афганистана Ямо Шамсом, руководством провинции Балх, города Хайратона, Торгово-промышленной палаты, а также с представителями деловых кругов провинции Балх.

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Участники встречи обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также существующие проблемы при транспортировке или транзите грузов через территорию ИРА.

Стороны договорились о значительном расширении взаимных грузоперевозок, а также о снижении существующих железнодорожных тарифов. Также есть планы по увеличению экспортных поставок в Афганистан товаров узбекского производства и по расширению номенклатуры поставляемой в ИРА продукции.

Афганские бизнесмены со своей стороны выразили признательность Ташкенту за созданные комфортные и выгодные условия ведения бизнеса и торговли.

Узбекистан неоднократно заявлял об исключительно мирном решении конфликта в ИРА, выступая одним из самых активных торговых партнеров южного соседа. Так, узбекские специалисты ведут работы по строительству железнодорожной ветки Хайратон — Мазари-Шариф — Герат. Кроме того, Узбекистан поставляет электроэнергию Афганистану, а также ведет работу по строительству новых ЛЭП в этом направлении, чтобы в перспективе включить ИРА в единое центральноазиатское энергокольцо.

Между двумя странами активно развивается и гуманитарное партнерство, в частности, в сфере образования. В Термезе, к примеру, проходят обучение несколько десятков студентов из соседнего Афганистана.