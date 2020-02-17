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Для осуществления безопасного для здоровья бизнеса лицензия не понадобится

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Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200217/13484746/Dlya-osuschestvleniya-bezopasnogo-dlya-zdorovya-biznesa-litsenziya-ne-ponadobitsya-.html

Президент потребовал сократить виды лицензий и разрешений на основе передового зарубежного опыта, а также упростить порядок их выдачи.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Президент Узбекистана провел совещание, где определил приоритетные задачи совершенствования порядка лицензирования и выдачи разрешений в сфере предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Указано на необходимость исключения из лицензируемых видов деятельности прежде всего тех, которые не представляют вреда здоровью человека и не наносят ущерб обществу.

К примеру, деятельность по обучению в учебных центрах не представляет опасности жизни и здоровью, но все же в настоящее время подлежит лицензированию.

На совещании отмечена необходимость широкого внедрения альтернативных методов регулирования предпринимательской деятельности.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
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В связи с этим перед министерствами юстиции, по чрезвычайным ситуациям и Агентством по управлению государственными активами поставлена задача в двухмесячный срок внедрить альтернативные методы регулирования предпринимательской деятельности, таких, к примеру, как страхование ответственности или саморегулирование для субъектов риэлторской, аудиторской деятельности, судебного управления и других видов занятия.

Глава государства отметил также необходимость пересмотра порядка и сроков выдачи лицензий и разрешений.

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Министерству юстиции поручено в месячный срок изучить сроки выдачи лицензий и разрешений, размеры пошлин, конкретно определить условия. Также отмечена необходимость полного внедрения современных технологий в процессы лицензирования.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерству юстиции поручено ввести в строй до 1 августа текущего года полностью автоматизированную единую электронную систему, включающую все процессы, связанные с лицензированием.

Глава государства указал также на необходимость внедрения новой прозрачной системы постлицензионного мониторинга.

Ответственные лица отчитались о проводимой в указанных направлениях работе, а также представили информацию в разрезе отраслей о видах лицензий и разрешений, которые целесообразно отменить.

Теги:
предпринимательство, предприниматель, совещание, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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