Для осуществления безопасного для здоровья бизнеса лицензия не понадобится

Президент потребовал сократить виды лицензий и разрешений на основе передового зарубежного опыта, а также упростить порядок их выдачи.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Президент Узбекистана провел совещание, где определил приоритетные задачи совершенствования порядка лицензирования и выдачи разрешений в сфере предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Указано на необходимость исключения из лицензируемых видов деятельности прежде всего тех, которые не представляют вреда здоровью человека и не наносят ущерб обществу.

К примеру, деятельность по обучению в учебных центрах не представляет опасности жизни и здоровью, но все же в настоящее время подлежит лицензированию.

На совещании отмечена необходимость широкого внедрения альтернативных методов регулирования предпринимательской деятельности.

В связи с этим перед министерствами юстиции, по чрезвычайным ситуациям и Агентством по управлению государственными активами поставлена задача в двухмесячный срок внедрить альтернативные методы регулирования предпринимательской деятельности, таких, к примеру, как страхование ответственности или саморегулирование для субъектов риэлторской, аудиторской деятельности, судебного управления и других видов занятия.

Глава государства отметил также необходимость пересмотра порядка и сроков выдачи лицензий и разрешений.

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Министерству юстиции поручено в месячный срок изучить сроки выдачи лицензий и разрешений, размеры пошлин, конкретно определить условия. Также отмечена необходимость полного внедрения современных технологий в процессы лицензирования.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерству юстиции поручено ввести в строй до 1 августа текущего года полностью автоматизированную единую электронную систему, включающую все процессы, связанные с лицензированием.

Глава государства указал также на необходимость внедрения новой прозрачной системы постлицензионного мониторинга.

Ответственные лица отчитались о проводимой в указанных направлениях работе, а также представили информацию в разрезе отраслей о видах лицензий и разрешений, которые целесообразно отменить.