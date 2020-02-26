Первым замминистра иностранных дел Узбекистана назначен Фарход Арзиев

Илхомжон Неъматов, в свою очередь, назначен заместителем главы внешнеполитического ведомства Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Узбекистане назначен новый первый заместитель министра иностранных дел республики Фарход Арзиев, сообщается в пресс-релизе.

До этого Арзиев работал Послом Узбекистана в Индии.

Илхомжон Неъматов, с ноября 2018 года работавший первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, в свою очередь, назначен заместителем главы внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Фарход Арзиев родился в 1975 году, закончил Ташкентский государственный университет, лондонский Университет Сити и Школу дипломатии и международной торговли имени Паттерсона в Университете Кентукки в США.

Джамшид Кучкаров назначен главой Минэкономпрома Узбекистана >>

Арзиев в Национальном информационном агентстве Узбекистана, информагентстве "Жахон", постоянном представительстве Узбекистана при ООН в Нью-Йорке, постоянном представительстве Узбекистана при ООН в Женеве, Управлении по делам ООН и международных организаций при МИДе, а также заместителем главы миссии и советником посла Узбекистана в Германии.

Напомним, вчера Джамшид Кучкаров был назначен министром экономики и промышленности Узбекистана.

В свою очередь, Тимур Ишметов был назначен министром финансов Узбекистана.

Назначен новый заместитель хокима Ташкента >>

Батыр Ходжаев, занимавший пост главы минэкономпрома Узбекистана с ноября 2017 года, назначен советником премьер-министра по промышленности и кооперации.