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Первым замминистра иностранных дел Узбекистана назначен Фарход Арзиев

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200226/13540755/Pervym-zamministra-inostrannykh-del-Uzbekistana-naznachen-Farkhod-Arziev.html

Илхомжон Неъматов, в свою очередь, назначен заместителем главы внешнеполитического ведомства Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Узбекистане назначен новый первый заместитель министра иностранных дел республики Фарход Арзиев, сообщается в пресс-релизе.

До этого Арзиев работал Послом Узбекистана в Индии.

Илхомжон Неъматов, с ноября 2018 года работавший первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, в свою очередь, назначен заместителем главы внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Фарход Арзиев родился в 1975 году, закончил Ташкентский государственный университет, лондонский Университет Сити и Школу дипломатии и международной торговли имени Паттерсона в Университете Кентукки в США.

Джамшид Кучкаров назначен главой Минэкономпрома Узбекистана >>

Арзиев в Национальном информационном агентстве Узбекистана, информагентстве "Жахон", постоянном представительстве Узбекистана при ООН в Нью-Йорке, постоянном представительстве Узбекистана при ООН в Женеве, Управлении по делам ООН и международных организаций при МИДе, а также заместителем главы миссии и советником посла Узбекистана в Германии.

Напомним, вчера Джамшид Кучкаров был назначен министром экономики и промышленности Узбекистана. 

В свою очередь, Тимур Ишметов был назначен министром финансов Узбекистана.

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Батыр Ходжаев, занимавший пост главы минэкономпрома Узбекистана с ноября 2017 года, назначен советником премьер-министра по промышленности и кооперации.

Теги:
политика, Узбекистан, Узбекистан, назначения, назначение



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