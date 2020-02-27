Пентагон признал потерю военного преимущества в мире

Армия США по-прежнему способна защищать свою страну, однако она уже не так конкурентоспособна, как раньше, считает представитель Пентагона.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Пентагона, американская армия по-прежнему может обеспечивать военное сдерживание, защищать свою страну от нападения, оказывать поддержку союзникам и вести войны с любым потенциальным противником.

"Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире", — сказал Марк Милли.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, однако она должна обладать оборонным потенциалом, достаточным для сдерживания потенциальных противников от агрессии. Совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом РФ, подчеркнул дипломат.