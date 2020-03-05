В Узбекистане планируют развивать геологоразведку с компанией "ЛУКОЙЛ"

Обсуждены возможности углубления кооперации в области геологоразведки и освоения месторождений углеводородов на территории Узбекистана, в том числе трудноизвлекаемых.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял президента российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова, сообщили в пресс-службе главы республики.

Объемы капиталовложений компании в совместные проекты, прозвучало на встрече, составляют около $10 млрд. Успешно работает Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью переработки более 8 млрд кубических метров природного газа в год. Продолжается освоение месторождений Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" активно поддерживает социальные программы в нашей стране.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам привлечения опыта и передовых решений компании в сфере корпоративного управления и перехода на цифровые технологии в нефтегазовой отрасли.

Обсуждены возможности углубления кооперации в области геологоразведки и освоения месторождений углеводородов на территории Узбекистана, в том числе трудноизвлекаемых.

В качестве безусловного приоритета обозначено взаимодействие в области научных изысканий и подготовки высококвалифицированных кадров для энергетического сектора.

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Напомним, в конце января нынешнего года в Министерстве энергетики республики рассказали, чего удалось достичь за 15 лет сотрудничества с российской компанией. В частности — повысилась эффективность добычи и использования углеводородных ресурсов.

Общий доход Узбекистана от реализации газа, добытого на территории республики компанией "Лукойл", составил более четырех миллиардов долларов.