22:33 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Президент Республики Узбекистан принял главу компании ЛУКОЙЛ

В Узбекистане планируют развивать геологоразведку с компанией "ЛУКОЙЛ"

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
6410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200305/13608397/V-Uzbekistane-planiruyut-razvivat-geologorazvedku-s-kompaniey-LUKOYL.html

Обсуждены возможности углубления кооперации в области геологоразведки и освоения месторождений углеводородов на территории Узбекистана, в том числе трудноизвлекаемых.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял президента российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова, сообщили в пресс-службе главы республики.

Добыча газа
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Лукойл" вернул добычу газа на Гиссаре в Узбекистане на проектный уровень

Объемы капиталовложений компании в совместные проекты, прозвучало на встрече, составляют около $10 млрд. Успешно работает Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью переработки более 8 млрд кубических метров природного газа в год. Продолжается освоение месторождений Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" активно поддерживает социальные программы в нашей стране.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам привлечения опыта и передовых решений компании в сфере корпоративного управления и перехода на цифровые технологии в нефтегазовой отрасли.

Обсуждены возможности углубления кооперации в области геологоразведки и освоения месторождений углеводородов на территории Узбекистана, в том числе трудноизвлекаемых.

В качестве безусловного приоритета обозначено взаимодействие в области научных изысканий и подготовки высококвалифицированных кадров для энергетического сектора.

Как "Лукойл" готовит специалистов для работы в Узбекистане >>

Напомним, в конце января нынешнего года в Министерстве энергетики республики рассказали, чего удалось достичь за 15 лет сотрудничества с российской компанией. В частности — повысилась эффективность добычи и использования углеводородных ресурсов.

Общий доход Узбекистана от реализации газа, добытого на территории республики компанией "Лукойл", составил более четырех миллиардов долларов.

 

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Встреча, Вагит Алекперов, Лукойл, Шавкат Мирзиёев, Президент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone
Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться