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Марк Эспер

Глава Пентагона отменил визит в Узбекистан из-за коронавируса

REUTERS / Yuri Gripas
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200310/13638701/Glava-Pentagona-otmenil-vizit-v-Uzbekistan-iz-za-koronavirusa.html

По словам представителя Министерства обороны страны, визиты в Индию, Узбекистан и Пакистан отложены "в целях предосторожности".

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Министр обороны США Марк Эспер отменил визиты в Индию, Узбекистан и Пакистан из-за коронавируса, сообщила представитель Пентагона Алисса Фара.

Штаб-квартира Министерства обороны США
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"В целях предосторожности министр обороны Эспер решил отложить поездку в Индию, Узбекистан и Пакистан на более позднюю дату, остаться в США и помогать Министерству обороны реагировать на коронавирус", — написала Фара в Twitter.

В Узбекистане на 10 марта не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID‑19, из-за которого в мире умерли более трех тысяч человек. В США число заболевших превысило 600, 22 человека скончались.

Напомним, в начале февраля госсекретарь США Майк Помпео совершил стремительное турне по постсоветским государствам — за четыре дня он посетил четыре страны, в том числе Узбекистан. Те визиты должны были состояться раньше, в январе, однако тоже были отложены — из-за конфликта с Ираном и осложнения обстановки на Ближнем Востоке.

Афганские силы безопасности
WAKIL KOHSAR / AFP
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Спустя несколько дней после турне Помпео Госдеп опубликовал документ, где расписаны цели Вашингтона в отношении среднеазиатских республик.

Двадцать девятого февраля был подписан мир между Вашингтоном и "Талибаном"*, а в понедельник СМИ сообщили, что Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана. Согласно договоренностям, США должны сократить численность своих войск в регионе до 8,6 тысячи солдат в течение 135 дней после подписания соглашения с талибами.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (190)
Теги:
Марк Эспер, политика, Пентагон, США, Узбекистан



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