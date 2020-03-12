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Министр по инвестициям и внешней торговли Сардор Умурзаков

Сардор Умурзаков получил пост вице-премьера

© Международный пресс-клуб.
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200312/13650419/Sardor-Umurzakov-poluchil-post-vitse-premera.html

Умурзаков с января 2019 года занимает пост главы Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, во вторник Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила его кандидатуру на должность вице-премьера.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом назначил министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умарзакова на должность вице-премьера, курирующего в правительстве данную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) страны.

"В соответствии с указом президента Республики Узбекистан Умурзаков Сардор Уктамович назначен заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале МИВТ. Эта должность была введена в структуру Кабмина в конце февраля и оставалась вакантной.

Умурзаков также будет координировать в правительстве деятельность Министерства иностранных дел и Министерства транспорта республики.

Сардор Умурзаков с января 2019 года занимает пост главы МИВТ, во вторник Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила его кандидатуру на должность вице-премьера.

Теги:
кадровые перестановки, назначение, вице-премьер, министр, политика, Узбекистан, Сардор Умарзаков



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