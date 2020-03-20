Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Наврузом

Глава Узбекистана и Елбасы обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом в мире и выразили взаимную поддержку в этом вопросе.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обменялись поздравлениями с наступающим праздником Навруз.

"Лидеры тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Казахстана с наступающим праздником весны, пробуждения природы и обновления — Наврузом. Особо отмечено, что этот светлый праздник символизирует духовно-культурную близость наших народов, которые испокон веков прочно связывают узы взаимного доверия, добрососедства и партнерства, общность истории, культуры и традиций", — говорится в публикации на официальном сайте президента РУз.

Также Мирзиёев и Назарбаев полностью поддержали меры, принимаемые в двух странах для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, снижения ее негативного влияния на устойчивую динамику узбекско-казахстанских многоплановых отношений.

Ранее президент Узбекистана обсудил ситуацию с коронавирусом в мире с коллегами из Казахстана и Туркменистана — Касым-Жомартом Токаевым и Гурбангулы Бердымухамедовым.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 33 случая заражения COVID-19, в Казахстане — 49. В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая.