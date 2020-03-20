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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу

Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Наврузом

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200320/13725026/Mirziev-i-Nazarbaev-pozdravili-drug-druga-s-prazdnikom-Navruz.html

Глава Узбекистана и Елбасы обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом в мире и выразили взаимную поддержку в этом вопросе.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обменялись поздравлениями с наступающим праздником Навруз.

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© Sputnik / Руслан Кривобок
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"Лидеры тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Казахстана с наступающим праздником весны, пробуждения природы и обновления — Наврузом. Особо отмечено, что этот светлый праздник символизирует духовно-культурную близость наших народов, которые испокон веков прочно связывают узы взаимного доверия, добрососедства и партнерства, общность истории, культуры и традиций", — говорится в публикации на официальном сайте президента РУз.

Также Мирзиёев и Назарбаев полностью поддержали меры, принимаемые в двух странах для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, снижения ее негативного влияния на устойчивую динамику узбекско-казахстанских многоплановых отношений.

Ранее президент Узбекистана обсудил ситуацию с коронавирусом в мире с коллегами из Казахстана и Туркменистана — Касым-Жомартом Токаевым и Гурбангулы Бердымухамедовым

По последним данным, в Узбекистане выявлено 33 случая заражения COVID-19, в Казахстане — 49. В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая.

 

Теги:
телефонный разговор, внешняя политика, политика, коронавирус, Шавкат Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев, Узбекистан, Казахстан



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