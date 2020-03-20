Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Наврузом

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обменялись поздравлениями с наступающим праздником Навруз.
Также Мирзиёев и Назарбаев полностью поддержали меры, принимаемые в двух странах для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, снижения ее негативного влияния на устойчивую динамику узбекско-казахстанских многоплановых отношений.
Ранее президент Узбекистана обсудил ситуацию с коронавирусом в мире с коллегами из Казахстана и Туркменистана — Касым-Жомартом Токаевым и Гурбангулы Бердымухамедовым.
По последним данным, в Узбекистане выявлено 33 случая заражения COVID-19, в Казахстане — 49. В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая.