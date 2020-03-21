"Тревожные дни останутся позади": президент поздравил народ Узбекистана с Наврузом

В республике в этом году из-за ситуации с коронавирусом отменены все массовые мероприятия, в том числе празднование Навруза. Узбекистанцы отметят праздник дома, в кругу семьи.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с весенним праздником Навруз и поблагодарил их за поддержку мер, принимаемых против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

"Учитывая сложившуюся обстановку, в этом году мы приостановили проведение массовых мероприятий в дни Навруза. Пользуясь случаем, благодарю наш народ за то, что, правильно оценивая нынешнюю непростую ситуацию, поддерживает принимаемые меры", — отметил глава государства в своем поздравлении.

Президент выразил уверенность, что все граждане страны, независимо от национальности, языка, вероисповедания, сплотятся еще сильнее и, сохраняя спокойствие, проявляя твердую волю, высокую сознательность и ответственность, сумеют преодолеть это испытание.

"Надеюсь, в скором времени эти тревожные дни останутся позади. И мы вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много широких народных гуляний", — добавил Мирзиёев.

По данным Минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зараженных увеличилось до 33. Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса.

В республике отменены все массовые мероприятия, в том числе празднование Навруза, закрыты развлекательные заведения, театры, кинотеатры, точки общепита, с 23 марта введет запрет на торжества с участием большого числа людей.