Сергей Лавров награжден орденом "Дустлик"

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом "Дустлик" ("Дружба") за заслуги в развитии двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил Лаврову поздравительное послание по случаю его 70-летнего юбилея, который он отмечает 21 марта.

"В послании глава МИД Узбекистана сообщает, что 20 марта 2020 года президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев подписал указ "О награждении Сергея Викторовича Лаврова Орденом "Дустлик" за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение многоплановых двусторонних отношений во всех сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

В поздравлении также отмечается, что в Узбекистане Лаврова знают как "видного государственного и политического деятеля, опытного руководителя, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России", который пользуется заслуженным уважением во всем мире.