16:08 21 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск

Сергей Лавров награжден орденом "Дустлик"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
14440
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200321/13728250/Sergey-Lavrov-nagrazhden-ordenom-Dustlik.html

Двадцать первого марта глава российского внешнеполитического ведомства отмечает 70-летний юбилей.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом "Дустлик" ("Дружба") за заслуги в развитии двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
МИД РФ
Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман
16
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил Лаврову поздравительное послание по случаю его 70-летнего юбилея, который он отмечает 21 марта.

"В послании глава МИД Узбекистана сообщает, что 20 марта 2020 года президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев подписал указ "О награждении Сергея Викторовича Лаврова Орденом "Дустлик" за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение многоплановых двусторонних отношений во всех сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

В поздравлении также отмечается, что в Узбекистане Лаврова знают как "видного государственного и политического деятеля, опытного руководителя, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России", который пользуется заслуженным уважением во всем мире.

Теги:
день рождения, политика, "Дустлик", Узбекистан, Россия, Сергей Лавров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Весна в Ташкенте
На цветущей стороне улицы: в Ташкент пришла весна — фото
Venezia, l'effetto della quarantena: l'acqua dei canali non è mai stata così limpida
Чистые улицы и прозрачная вода: Венеция отдыхает от туристов — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться