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Бахром Ашрафханов

Глава Пенсионного фонда Узбекистана освобожден от должности

Sputnik
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200331/13808126/Glava-Pensionnogo-fonda-Uzbekistana-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html

Напомним, что данную должность Ашрафханов занимает с сентября 2019 года. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Бахром Ашрафханов освобожден от должности исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов, сообщает УзА.

Напомним, что данную должность Ашрафханов занимает с сентября 2019 года. 

Бахром Ашрафханов  — выпускник Ташкентского политехнического института, Ташкентского государственного экономического университета и Университета Кентукки.

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До назначения руководителем Пенсионного фонда работал (с февраля 2019-го) заместителем министра финансов по социальным вопросам, а ранее (с сентября 2018 года) — и. о. председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

В 2016-2018 гг. был послом Узбекистана в России.

Теги:
отставка, Узбекистан, Узбекистан, Пенсионный фонд, пенсионный фонд, пенсия



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