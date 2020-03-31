Глава Пенсионного фонда Узбекистана освобожден от должности

Напомним, что данную должность Ашрафханов занимает с сентября 2019 года. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Бахром Ашрафханов освобожден от должности исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов, сообщает УзА.

Напомним, что данную должность Ашрафханов занимает с сентября 2019 года.

Бахром Ашрафханов — выпускник Ташкентского политехнического института, Ташкентского государственного экономического университета и Университета Кентукки.

Бывший посол Узбекистана в РФ возглавил Пенсионный фонд >>

До назначения руководителем Пенсионного фонда работал (с февраля 2019-го) заместителем министра финансов по социальным вопросам, а ранее (с сентября 2018 года) — и. о. председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

В 2016-2018 гг. был послом Узбекистана в России.