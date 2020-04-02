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Лукашенко рассказал, чего ждет от интеграции с Россией

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200402/13829684/Lukashenko-rasskazal-chego-zhdet-ot-integratsii-s-Rossiey.html

Второго апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В 1996 году президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор об образовании Сообщества двух стран.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции с Россией выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества". Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. По данным пресс-службы, Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину. В нем, в частности, отмечается, что сегодня две страны находятся у порога нового объединительного этапа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Никольский
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"Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России", — считает Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению связей между двумя странами более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для их эффективного экономического и социального развития.

Президент выразил уверенность, что Беларуси и России и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.

Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

День единения народов Беларуси и России отмечают 2 апреля в честь подписания в этот день в 1996 году Договора "Об образовании Сообщества России и Беларуси".

Теги:
Владимир Путин, праздник, внешняя политика, политика, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко



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