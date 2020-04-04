Сенат Олий Мажлиса Узбекистана создал рабочую группу по участию страны в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана создал рабочую группу по вопросу участия страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщили в информационной службе верхней палаты парламента.
Рабочая группа должна рассмотреть материалы, предоставленные Кабмином по этому вопросу, а также организовать их широкое обсуждение. В частности, планируется рассмотреть опыт членов ЕАЭС, проанализировать возможности реализации крупных инвестпроектов, создания территориальных кластеров, индустриальных и торговых зон, а также дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества.
"Процесс изучения будет организован совместно с Законодательной палатой Олий Мажлиса, правительством, соответствующими министерствами и ведомствами республики", — добавили в Сенате.
В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Позднее в Законодательной палате была создана рабочая группа по вопросу участия страны в организации. Сначала вопрос будет рассмотрен во фракциях всех пяти зарегистрированных в республике партий, затем вынесен рабочей группой на голосование.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.