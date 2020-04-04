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Сенат Олий Мажлиса Узбекистана создал рабочую группу по участию страны в ЕАЭС

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (42)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200404/13852449/Senat-Oliy-Mazhlisa-Uzbekistana-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-uchastiyu-strany-v-EAES.html

Рабочая группа должна рассмотреть материалы, предоставленные Кабмином по этому вопросу, а также организовать их широкое обсуждение.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана создал рабочую группу по вопросу участия страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщили в информационной службе верхней палаты парламента.

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"В Сенате Олий Мажлиса образована специальная рабочая группа по глубокому и всестороннему изучению перспектив сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС и воздействия такого сотрудничества на национальные интересы страны", — говорится в публикации.

Рабочая группа должна рассмотреть материалы, предоставленные Кабмином по этому вопросу, а также организовать их широкое обсуждение. В частности, планируется рассмотреть опыт членов ЕАЭС, проанализировать возможности реализации крупных инвестпроектов, создания территориальных кластеров, индустриальных и торговых зон, а также дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества.

"Процесс изучения будет организован совместно с Законодательной палатой Олий Мажлиса, правительством, соответствующими министерствами и ведомствами республики", — добавили в Сенате.

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Напомним, в июне 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года глава государства заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Позднее в Законодательной палате была создана рабочая группа по вопросу участия страны в организации. Сначала вопрос будет рассмотрен во фракциях всех пяти зарегистрированных в республике партий, затем вынесен рабочей группой на голосование.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (42)
Теги:
Узбекистан, Экономика, политика, Сенат Олий Мажлиса, Сенат Республики Узбекистан, ЕАЭС



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