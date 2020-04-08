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Ильхом Нематов - Первый заместитель министра иностранных дел

Неъматов рассказал о влиянии пандемии на внешнеполитические планы Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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20900
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200408/13879399/Nematov-rasskazal-o-vliyanii-pandemii-na-vneshnepoliticheskie-plany-Uzbekistana.html

Внешнеполитические диалоги не утратят свою активность в связи с распространением COVID-19, подчеркнул замглавы МИДа.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В рамках очередной сессии международного пресс-клуба заместитель министра иностранных дел Ильхом Нематов рассказал о том, как повлияют карантинные меры на внешнеполитическую деятельность Узбекистана.

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По словам дипломата, в ближайшем времени ожидается проведение онлайн-беседы глав Содружества Тюркоязычных государств на тему пандемии.

Напомним, внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета прошло 6 февраля в Баку.

Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Участники заседания обсудили в том числе приоритетные направления в период председательства Азербайджана в Совете, вопросы повестки дня, связанные с присвоением статуса наблюдателя государствам, не являющимся членами организации, а также определение статуса Почетного президента.

Также, по словам Гасанова, обговорена тема карабахского конфликта.

Вместе с тем Неъматов заявил, что ограничительные меры в связи с пандемией не повлияют на планы Узбекистана, который с начала нынешнего года впервые председательствует в СНГ.

"Наши планы по поводу председательства не пострадают от пандемии. Мы работаем в онлайн-режиме, проводим некоторые мероприятия онлайн. Если все будет мирно и спокойно, то на встрече, запланированной 26 октября, руководители стран-членов СНГ подпишут 11 документов," - отметил замминистра.

Напомним, в конце марта председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев рассказал, что организационные структуры Содружества Независимых Государств продолжают готовиться к заседанию глав правительств СНГ, которое запланировано на 29 мая в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, председательство, СНГ, МИД Узбекистана



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